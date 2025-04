Avião com 3 pessoas a bordo cai em rua movimentada na Flórida, nos EUA

Avião permaneceu no ar por pouco menos de 20 minutos antes de cair. As informações são do site de monitoramento de voos Flightradar24.

Avião permaneceu no ar por pouco menos de 20 minutos antes de cair, na Flórida Imagem: Reprodução/FlightRadar24

Autoridades estão no local da queda. A polícia local disse em uma publicação no X que a área da Military Trail e da Glades Road foi fechada devido ao acidente.

Prefeito pediu respeito às famílias. Em um comunicado, o prefeito de Boca Raton, Scott Singer, pediu paciência e respeito às famílias das vítimas enquanto as informações são confirmadas."Estamos profundamente tristes em confirmar que um acidente aéreo ocorreu hoje cedo em nossa comunidade. Nossos pensamentos estão com todos os afetados por este trágico evento. Pedimos paciência e respeito às famílias envolvidas enquanto as investigações prosseguem".

A queda será investigada. A Administração Federal de Aviação e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos apuram o que motivou a queda da aeronave.