China sobe tarifa para 125% e chama medidas de Trump de 'piada'

"Um exemplo [de medida retaliatória em estudo] é impor uma taxa sobre as receitas de publicidade dos serviços digitais", afirmou von der Leyen, se as negociações com os EUA "não forem satisfatórias".

Segundo ela, a taxa sobre serviços seria imposta no âmbito da Comissão Europeia, para todos os países do bloco.

As declarações foram feitas em entrevista ao jornal Financial Times. Von der Leyen classificou a guerra comercial iniciada por Trump de "uma completa inflexão no comércio mundial" e na relação com os EUA. "Nós nunca mais vamos voltar ao status quo [anterior]."

Eleição no Equador: pesquisas mostram empate

Os equatorianos irão às urnas neste domingo para o segundo turno da eleição presidencial. As pesquisas mostram um empate técnico entre Daniel Noboa, o atual presidente de centro-direita alinhado a Trump, e a oposicionista Luisa González, ligada ao ex-presidente de esquerda Rafael Correa.

No primeiro turno, a diferença entre eles foi de menos de um ponto percentual. Dois levantamentos recentes mostram Luisa à frente, e outro, coloca Noboa na liderança, mas nas três pesquisas a diferença está dentro da margem de erro.