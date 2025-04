Salto: Musk só fez besteiras na gestão Trump e sofre consequências na pele

Carla Araújo: Ministro de Lula faz uso político da internação de Bolsonaro

No UOL News, a colunista Carla Araújo afirmou que o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fez o uso político de mau gosto ao publicar a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebendo os primeiros atendimentos do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), em Santa Cruz (RN), para exaltar o SUS (Sistema Único de Saúde).

Eu entendo ser importante algumas situações para você destacar a importância e o fortalecimento do SUS. É um sistema que precisa de atenção. Mas há aí o risco de ter um uso político de mau gosto ao postar uma foto do ex-presidente sendo atendido, sem, ao menos, fazer a gentileza de desejar melhorar. Carla Araújo, colunista do UOL

Bolsonaro sentiu fortes dores na região do abdômen e buscou atendimento médico, na manhã de hoje, durante um tour pelo Nordeste. O problema seria em decorrência do atentado do qual foi vítima, quando levou uma facada em 2018. Na sequência, ele foi transferido emergencialmente de helicóptero para Natal. Na capital do estado, os médicos disseram, à tarde, que Bolsonaro está estável e melhorou das dores.

Nas redes sociais, Padilha repostou a foto de Bolsonaro em uma ambulância do Samu para elogiar o programa implantado em 2003, no primeiro mandato do atual presidente Lula (PT).

