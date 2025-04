Imigrante é deportado dos EUA após viajar para espalhar cinzas da irmã

Ele conta que, quando chegou no controle de fronteira no Texas, foi puxado e levado para uma sala. "Achei que simplesmente me dariam meu passaporte e me mandariam embora, ou talvez me fariam algumas perguntas, mas fizeram acusações bem absurdas. Disseram: 'Sabemos que você tem dois celulares. Estamos rastreando suas ligações. Sabemos que você está vendendo drogas'", lembra.

Os guardas pediram a senha do celular de Jonathan. "Pedi para falar com um advogado e me disseram que eu não tinha direito".

Após cerca de seis horas aguardando, o australiano foi interrogado. O imigrante afirma que um agente sugeriu que ele carregava restos mortais humanos e chegou a acionar o Centro de Controle e Prevenção de Doenças para avaliação.

Depois, um funcionário disse que o visto dele havia sido cancelado e que ele estava proibido de entrar nos EUA por cinco anos. "Trump está de volta à cidade; estamos fazendo as coisas do jeito que sempre deveríamos ter feito", afirmou o oficial.

Jonathan ainda aguardou por um dia e meio até ser deportado. "Não me deram nenhuma justificativa válida para cancelar meu visto. Conversei com vários advogados e todos disseram que eu poderia contestar, mas que custaria milhares e provavelmente levaria cinco anos de qualquer maneira", lamentou o imigrante.

Outros casos

O imigrante salvadorenho Kilmar Garcia foi deportado por engano pelo governo Donald Trump. Na última sexta-feira (5), a Justiça determinou que ele seja levado de volta.