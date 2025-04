Caso Menendez: nova audiência pode definir futuro dos irmãos

No entanto, apesar do apoio da opinião pública, os Menendez enfrentam uma batalha difícil. O novo promotor de Los Angeles, Nathan Hochman, disse no mês passado que seu gabinete queria retirar uma moção anterior que apoiava uma nova sentença que poderia garantir a libertação imediata dos dois irmãos.

Novo promotor quer manter sentença. Hochman argumentou que os Menendez deveriam permanecer atrás das grades porque nunca aceitaram sua responsabilidade e basearam sua defesa em uma série de mentiras. Os irmãos "não demonstraram que entendem completamente e aceitam toda a responsabilidade por suas ações", disse Hochman. "Eles contaram 20 mentiras diferentes, das quais admitiram apenas quatro", acrescentou.

Justiça vai decidir sobre nova sentença. A Promotoria deve apresenta hoje ao juiz do Tribunal Superior do condado de Los Angeles, Michael Jesic, seus argumentos retirar a moção assinada por seu antecessor. Essa moção pedia ao tribunal que mudasse a sentença para uma pena menor que tecnicamente os libertaria imediatamente, já que eles passaram mais de 30 anos na prisão.

Condenação

Julgamento teve grande repercussão em 1993. Os irmãos foram retratados pela defesa como vítimas de abuso sexual e psicológico nas mãos de um pai violento e uma mãe negligente. No entanto, a Promotoria os descreveu como assassinos a sangue frio, motivados por uma herança avaliada em 14 milhões de dólares (R$ 82,7 milhões, na cotação atual).

O júri não conseguiu chegar a um veredito. Por isso, um segundo julgamento foi convocado, no qual os irmãos foram considerados culpados e sentenciados à prisão perpétua sem liberdade condicional.