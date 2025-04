Réplica em 3D dá detalhes sobre últimas horas do Titanic antes do naufrágio

O resultado do projeto se tornou um novo documentário da National Geographic em parceria com a Atlantic Productions. A obra, intitulada "Titanic: The Digital Resurrection" (Titanic: A Ressurreição Digital, em tradução livre), vai ao ar nos Estados Unidos hoje e no Reino Unido no próximo dia 15.

Os detalhes da embarcação

De acordo com a BBC, o escaneamento permitiu uma nova visualização das caldeiras do navio. A sala com estes equipamentos ficava no final da proa, a parte da frente da embarcação —foi justamente neste ponto que o Titanic se partiu em dois após a colisão com o iceberg. Apesar de ter sido bastante atingida, a proa apresenta bom estado de conservação.

Imagem mostra a proa do Titanic Imagem: Reprodução/Atlantic Productions/Magellan

Segundo os relatos das testemunhas que estavam no navio, as luzes ainda estavam acesas quando o Titanic afundou. A réplica digital mostra que algumas caldeiras estão côncavas, o que sugere que ainda estavam em funcionamento quando entraram na água. A válvula de uma das caldeiras está aberta, indicando que o vapor ainda estava sendo enviado para o sistema de geração de energia elétrica da embarcação. "Isso teria sido possível graças a uma equipe de engenheiros liderada por Joseph Bell, que permaneceu a bordo alimentando as fornalhas com carvão para manter as luzes acesas", diz a BBC.