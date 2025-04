Queda de helicóptero nos EUA: piloto comunicou problema antes de acidente

Roth disse que soube da tragédia por um funcionário. O empregado estava em um heliporto no centro da cidade quando ouviu falar de um acidente, sem saber que se tratava de um dos helicópteros da empresa. "Então, um dos meus pilotos sobrevoou o Hudson e viu o helicóptero de cabeça para baixo'', explicou o CEO.

Empresário acredita que houve uma colisão com um pássaro, ou então, uma falha nas pás do rotor. ''A única coisa que sei, assistindo ao vídeo da queda do helicóptero, é que as pás do rotor principal não estavam no helicóptero. Eu nunca vi nada parecido nos meus 30 anos de experiência no ramo de helicópteros", falou.

Entenda o caso



Helicóptero permaneceu no ar por cerca de 15 minutos antes de cair na região da West Side Highway e da Spring Street. Conforme o site de rastreamento de voos FlightRadar, o acidente aéreo envolveu um Bell 206L-4 LongRanger IV, com matrícula N216MH.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que parte da aeronave cai no rio. O acidente ocorreu por volta das 15h15 (16h15, no horário de Brasília).

Testemunhas presenciaram queda. Uma pessoa que viu o helicóptero cair afirmou que uma das pás das hélices voou. "Não sei o que aconteceu com a cauda, mas ela simplesmente caiu", segundo Avi Rakesh contou à NBC News.