Com 31 kg, homem foge após incendiar cativeiro: 'Queria minha liberdade'

O homem relatou que recebia apenas dois copos d'água por dia e, por vezes, bebia do vaso sanitário. A Associated Press informou que ele usava jornais e garrafas para fazer suas necessidades e os descartava quando tinha permissão para limpar a casa. Seus dentes estavam tão deteriorados que quebravam ao mastigar o único alimento do dia: um sanduíche.

Aos 12 anos, ele quebrou parte da porta e tentou escapar, mas desistiu após procurar comida na cozinha e ser descoberto. Segundo a CNN, depois disso, a entrada do quarto foi reforçada com madeira compensada, e ele passou a sofrer ameaças de fome e violência. Ele contou que aprendeu a ler sozinho, relendo os mesmos livros por anos e consultando o dicionário.

Negligência e fome

Antes de desaparecer da escola, professores e funcionários relataram sinais de negligência e fome. Conforme revelou o jornal britânico The Guardian, o menino comia restos do lixo, roubava lanches dos colegas e foi visto bebendo água de um mictório. Mesmo após diversas denúncias, o Departamento de Crianças e Famílias de Connecticut considerou que ele estava "bem".

A madrasta, Kimberly Sullivan, 56, foi presa na cidade vizinha de Southington. Ela está detida sob fiança de US$ 300 mil e responde por sequestro em segundo grau, crueldade intencional, agressão e negligência criminosa. O pai biológico da vítima morreu em 2024; as filhas do casal circulavam livremente e não foram acusadas.

A defesa afirma que Kimberly "nega veementemente" as acusações e que a versão do enteado é isolada e sem testemunhas. O advogado Ioannis Kaloidis declarou à imprensa que o pai era o responsável por decisões sobre escola, saúde e alimentação. A versão da madrasta de que o rapaz tinha acesso livre à casa contradiz a existência da tranca pelo lado de fora.