Policiais vestidos de Batman e Robin prendem suspeitos de golpe em Londres

Os dois detidos foram identificados como Eugen Stocia, 32, e Constica-Gherorghe Barbu, 53. Barbu foi condenado no Tribunal de Magistrados de Croydon e multado em 925 libras esterlinas (cerca de R$ 5.800). Já Stocia não compareceu à audiência e teve a prisão decretada, segundo o jornal britânico The Guardian.

Uma das ações da dupla foi registrada em vídeo e publicada pela Polícia Metropolitana. Nas imagens, Watson aparece exibindo as conchas falsas usadas no golpe enquanto turistas observam a cena surpresos.

Segundo Watson, a ideia da fantasia surgiu após os golpistas começarem a reconhecer os policiais durante as rondas. "Sabíamos que precisaríamos pensar fora da caixa para surpreendê-los", disse ao The Guardian. As roupas estavam disponíveis e foram inspiradas no episódio natalino da série britânica Only Fools and Horses, de 1996, em que dois personagens se vestem como Batman e Robin.

A ponte de Westminster é alvo frequente de golpistas e já foi cenário de diversas operações policiais. Por estar cercada de atrações turísticas como o Big Ben e o Parlamento britânico, a área atrai multidões de visitantes diariamente — e também criminosos oportunistas. Segundo a imprensa local, fraudes como o golpe dos "três copos" ocorrem ali há anos, com reincidência de envolvidos e a constante necessidade de patrulhamento especial pela Polícia Metropolitana.

A Polícia Metropolitana de Londres celebrou o êxito da ação em nota oficial. Segundo o comunicado, a operação reforça o compromisso da corporação em proteger moradores e turistas de práticas ilícitas na região de Westminster.