Cenário de acidente, rio em NY já teve 'milagre' com avião em 2009

Diversos barcos se aproximaram do avião e ajudaram no resgate dos sobreviventes. Uma ex-integrante do órgão federal dos EUA que investigou o acidente descreveu aquele como o "pouso na água mais bem-sucedido da história da aviação".

Investigações confirmaram versão dos pilotos. Após a aeronave ser retirada da água, pena de ganso foi encontrada dentro do motor. Isso, somado à prova de que houve um impacto na parte interna do dispositivo, confirmou a versão dos pilotos do choque com as aves.

Em 2016, o acidente foi retratado no filme "Sully: O Herói do Rio Hudson". O longa foi estrelado por Tom Hanks e dirigido por Clint Eastwood.