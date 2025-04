Homem deportado por engano está seguro em El Salvador, diz governo Trump

O australiano mora nos EUA há quase dez anos com a companheira. No momento, ele disse que está pagando para dormir no sofá de pessoas desconhecidas na Austrália.

Ele conta que, quando chegou no controle de fronteira no Texas, foi puxado e levado para uma sala. "Achei que simplesmente me dariam meu passaporte e me mandariam embora, ou talvez me fariam algumas perguntas, mas fizeram acusações bem absurdas. Disseram: 'Sabemos que você tem dois celulares. Estamos rastreando suas ligações. Sabemos que você está vendendo drogas'", diz.

Um homem de 39 anos foi deportado dos EUA no mês passado enquanto voltava para o país de uma viagem ao México. Evenezer Cortez Martinez foi visitar o túmulo do avô e ficar ao lado da família.

Ele moveu uma ação contra a deportação no último dia 2, segundo a emissora CBS News. Martinez é beneficiário do programa Ação Diferida para Chegadas na Infância (DACA, na sigla em inglês), que concede vistos para moradia e trabalho a imigrantes que chegaram ao país com menos de 16 anos.