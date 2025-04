Trump perde confiança, mas parece gostar do caos que promove, diz professor

A União Europeia está pendurada na brocha desde a questão da Ucrânia, quando o Trump largou mão e ignorou a União Europeia e agora diz que não quer muito saber mais da Europa, e a Europa tendo que reconfigurar o seu sistema de defesa, porque não pode mais depender única exclusivamente da OTAN, porque não sabe se amanhã ou depois o Trump vai deixar ela isolada, no caso da Rússia tentar avançar, por exemplo, por território europeu. Não acredito que isso esteja no horizonte imediato, mas é uma preocupação. Do ponto de vista do comércio, a mesma coisa.

Vamos pensar do ponto de vista da racionalidade econômica, dos empresários, dos industriais. As pessoas falam, vou continuar fazendo negócio com o Trump como se não tivesse ocorrido nada, ou vou tentar diversificar meu mercado para não depender mais desse camarada, porque ele é completamente imprevisível.

Então, essa situação, embora ele pessoalmente tenha gostado, o enfraquece muito. Ele tem um teste de fogo, que são as eleições de meio de mandato em 2026, e aí acho que ele vai pagar um preço talvez mais elevado do que ele gostaria por essa imprudência dele.

Beto Vasques

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: