Juiz mantém audiência que pode mudar pena dos irmãos Menendez após 35 anos

O Tribunal de Los Angeles rejeitou ontem a tentativa do Ministério Público de barrar reavaliação da sentença de prisão perpétua dos irmãos Erik e Lyle Menendez, condenados em 1989 por matar os pais.

O que aconteceu

A Justiça da Califórnia autorizou que prossigam as audiências que podem mudar o destino dos irmãos Erik e Lyle Menendez, presos desde 1990 pelo assassinato dos pais, José e Kitty. A decisão foi tomada pelo juiz Michael Jesic, que rejeitou o pedido do promotor Nathan Hochman para encerrar o processo. As sessões estão marcadas para 17 e 18 de abril, segundo informou a revista Newsweek.

Os irmãos cumprem prisão perpétua sem direito a liberdade condicional, mas uma lei da Califórnia permite reavaliar sentenças de réus com menos de 26 anos na época do crime. Quando os homicídios ocorreram, Lyle tinha 21 e Erik, 18. A defesa alega que eles foram vítimas de anos de abusos sexuais e psicológicos cometidos pelo pai.