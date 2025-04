'Ele estava vivendo o sonho': quem era piloto de helicóptero que caiu em NY

Testemunhas presenciaram queda. Uma pessoa que viu o helicóptero cair afirmou que uma das pás das hélices voou. "Não sei o que aconteceu com a cauda, mas ela simplesmente caiu", segundo Avi Rakesh contou à NBC News.

Piloto comunicou problema antes de acidente. Sean avisou pelo rádio que estava indo para a base reabastecer minutos antes do acidente. A informação foi dada por Michael Roth, da empresa de passeios New York Helicopter Tour, em uma entrevista ao jornal The Telegraph.

Trajeto até a base era de três minutos. "Ele ligou dizendo que estava pousando e que precisava de combustível, e deveria ter levado cerca de três minutos para chegar, mas 20 minutos depois, ele não chegou'', relatou.

Roth disse que soube da tragédia por um funcionário. O empregado estava em um heliporto no centro da cidade quando ouviu falar de um acidente, sem saber que se tratava de um dos helicópteros da empresa. "Então, um dos meus pilotos sobrevoou o Hudson e viu o helicóptero de cabeça para baixo'', explicou o CEO.

Empresário acredita que houve uma colisão com um pássaro, ou então, uma falha nas pás do rotor. ''A única coisa que sei, assistindo ao vídeo da queda do helicóptero, é que as pás do rotor principal não estavam no helicóptero. Eu nunca vi nada parecido nos meus 30 anos de experiência no ramo de helicópteros", falou.