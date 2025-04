Ronilso: Lula tem decisão madura frente a Trump, que faz o que dá na cabeça

Então, a gente não sabe nem se nós estamos hoje na categoria dos 10%, amanhã a gente pode estar na categoria dos 20%, dos 30%, dos 25%, a gente pode voltar para a categoria dos 5%. A gente simplesmente não tem um roteiro para poder seguir, que é o que a diplomacia recomenda, que minimamente tenha um balizador que te permite fazer algum tipo de negociação, entender os próximos passos.

Ronilso Pacheco

O colunista do UOL concluiu sua análise apontando que o presidente Lula sabe das limitações do Brasil nas disputas econômicas, e está agindo de maneira inteligente até aqui.

Eu acho que o Brasil é plenamente consciente das suas limitações em termos de disputa, de correlações de forças, está fazendo os acordos, as conversas estratégicas necessárias de se cercar de parceiros que juntos possam ser tão importantes quanto os Estados Unidos, por mais difícil que isso seja, mas é uma demonstração de articulação e dar respostas na dose, na medida em que as ações vão acontecendo.

Não é uma postura provocativa, é uma postura preventiva que está tentando olhar no cenário internacional a partir da maneira como isso desenrola. Eu acho que são passos até agora inteligentes.

Ronilso Pacheco

