Quem é Daniel Noboa, presidente do Equador reeleito neste domingo

Com 18 milhões de habitantes, o Equador tem taxa de homicídio de 38 mortes a cada 100 mil habitantes. A professora Flavia Loss, coordenadora do curso de Relações Internacionais da Fespsp, traça um paralelo com o Brasil, que tem uma população de 216 milhões: '' A nossa taxa de homicídios é de 22 por cada 100 mil habitantes. O Equador é um país muito menor, com uma população muito menor e com uma taxa de homicídios maior que a nossa, para você ver o tamanho da gravidade desse problema''.

Junto com a violência do narcotráfico, houve um recrudescimento da violência política -- em um ano foram assassinados 30 prefeitos no Equador. No mês passado, foram assassinados dois prefeitos. Esse dado mostra a mistura entre a luta do narcotráfico e violência política, os dois processos se acompanham.

Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM

Eleição deste ano foi protagonizada pelos mesmos políticos da corrida presidencial de 2023. Em meio a um processo de impeachment, o presidente da época, Guillerme Lasso, dissolveu a Assembleia Nacional e convocou eleições antecipadas no país — que terminaram com o candidato Fernando Villavicencio morto com três tiros.

Noboa foi declarado vencedor pelo órgão eleitoral quando alcançou 55,88% dos votos válidos, enquanto havia mais de 90% da votação contabilizada. "O Equador está mudando. O Equador escolheu um caminho diferente", afirmou o presidente após a vitória.

Luisa González chamou a eleição de fraudulenta. "O Equador vive uma ditadura, e hoje vivemos a fraude mais grotesca da história do país", afirmou ela a apoiadores na capital, Quito. "Pediremos a recontagem dos votos."