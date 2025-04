Secretário de Comércio dos EUA diz que eletrônicos terão tarifas separadas

Decisão pode beneficiar a Tesla, empresa do bilionário e chefe do Departamento de Eficiência Governamental americano Elon Musk. A lista inclui várias peças de semicondutores, telas planas e circuitos integrados, o que ajuda a Tesla, pois seus veículos elétricos têm telas sensíveis a toques e computadores.

Muitas das telas planas são manufaturadas na Ásia, que foi alvo de tarifas pelo governo dos EUA. A TSMC e a Samsung, que produzem chips para a Tesla, têm grandes fábricas na China, Taiwan e Coreia do Sul.

Anúncio foi interpretado como tentativa de suavizar impacto tarifário sobre as principais empresas de tecnologia dos EUA, como Apple e Dell. Ambas dependem da produção externa de produtos eletrônicos. A isenção inclui até mesmo itens provenientes da China, que atualmente são atingidos por uma tarifa adicional de 145%.

Mudança de orientação, que não foi justificada pelo governo, é o mais um recuo da Casa Branca. Na quarta, o presidente americano já havia parado temporariamente as tarifas abrangentes impostas à maioria de seus parceiros comerciais. A decisão inesperada de suspender as sobretaxas horas após entrarem em vigor reverteu temporariamente uma queda histórica nas bolsas de valores ao redor do mundo.

*Com informações de Reuters, Estadão Conteúdo e DW