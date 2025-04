Advogados processam Trump por tarifas: 'Inconstitucional'

As tarifas do 'Dia da Libertação' são ilegais, devastadoras e inconstitucionais. Estamos processando para proteger os empreendedores que estão pagando o preço. [...] A justificativa do governo —um déficit comercial em bens— não constitui uma emergência nem uma ameaça incomum ou extraordinária. Déficits comerciais existem há décadas e não constituem uma emergência nacional ou ameaça à segurança. Liberty Justice Center

Trump enfrenta ação semelhante na Flórida. Um dono de uma pequena empresa pediu que a justiça bloqueie as tarifas americanas sobre a China Representantes da Casa Branca não responderam a pedidos de contato da agência de notícias Reuters sobre nenhum dos dois processos.

Tarifas estão suspensas para todos os países, menos para a China. Após o anúncio inicial de uma taxa de 34% sobre todas as importações chinesas, o país asiático retaliou e estabeleceu tarifas sobre produtos americanos. Desde então, Trump e Xi Jingping aumentaram as taxas mais ainda: o governo americano elevou suas tarifas a 145%, enquanto os chineses fixaram em 125%. No sábado, Trump isentou itens específicos — como celulares e outros eletrônicos — de tarifas, mesmo que sejam de origem chinesa.