Três casais: Quem era a família que morreu em acidente de avião em NY

A filha do casal, Karenna Groff, era formada pelo MIT e estudava medicina na NYU Langone. Ela, que já foi jogadora de futebol de destaque no MIT e nomeada Mulher do Ano da NCAA (Associação Atlética Universitária Nacional dos EUA) em 2022, viajava com seu parceiro, James Santoro, que era banqueiro de investimentos. Santoro planejava pedir Karenna em casamento em breve.

Jared Groff, outro filho do casal, trabalhava como assistente jurídico e pretendia ingressar na faculdade de direito. Ele estava com sua namorada, Alexia Couyutas Duarte, que planejava entrar em Harvard para também cursar direito.

Michael Groff e Joy Saini também tinham outra filha, Anika, que não estava no avião. A identificação das vítimas foi confirmada por uma nota divulgada pela família. "Estamos devastados com a perda de nossos entes queridos. Lembraremos deles como as seis pessoas brilhantes, dinâmicas e amorosas que foram."

Relembre o caso

Os seis passageiros que estavam na aeronave morreram Imagem: Reprodução

Aeronave saiu de um aeroporto no Condado de Westchester com destino ao Condado de Columbia, ambos no estado de Nova York. O Mitsubishi MU-2B caiu em um campo, a 16 quilômetros do aeroporto, após perder a aproximação.