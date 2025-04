Noboa é reeleito no Equador; oposição contesta resultado

Morre Vargas Llosa

Morreu ontem aos 89 anos o escritor peruano Mario Vargas Llosa, vencedor do prêmio Nobel de Literatura e considerado pelos críticos um dos maiores de sua geração.

"Com profunda dor, tornamos público que nosso pai, Mario Vargas Llosa, faleceu hoje em Lima, cercado por sua família e em paz", anunciaram seus filhos. Ele pediu para ser cremado e ter uma cerimônia privada, apenas para a família e os amigos próximos.

Além da carreira como escritor e ensaísta, Vargas Llosa foi candidato à Presidência do Peru em 1990, quando perdeu para Alberto Fujimori.

Entre suas principais obras, estão os romances "A Festa do Bode", "Conversa no Catedral" e "A Guerra do Fim do Mundo" - este sobre a Guerra de Canudos.

Politicamente, Vargas Llosa foi do marxismo à defesa radical do liberalismo econômico, após seu rompimento com Cuba em 1971.