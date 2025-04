El Salvador não devolverá deportado por engano por Trump, diz Bukele

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, disse hoje em reunião com Donald Trump que não devolverá aos Estados Unidos o imigrante Kilmar Abrego Garcia, 29, deportado por engano pelo governo norte-americano.

O que aconteceu

Bukele reforçou o alinhamento com a política migratória de Trump. "Como posso devolver ele para os Estados Unidos? Eu o contrabandeio de volta? Claro que não vou fazer isso", afirmou o presidente de El Salvador durante encontro com o republicano no Salão Oval. Nayib Bukele foi questionado por repórteres que acompanhavam o encontro.

Sem provas, ele acusou Garcia de ser terrorista. "A pergunta é absurda. Não gostamos muito de libertar terroristas", acrescentou. Trump também disse aos jornalistas que espera o máximo de criminosos presos por El Salvador. "Eles adorariam que um criminoso fosse solto em nosso país. São pessoas doentes", disse o presidente dos EUA.