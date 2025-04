Trevisan: Trump usa recuo de tarifas contra China para manter apoio interno

Josias: Trump está condenado à derrota em guerra comercial contra China

Donald Trump está fadado ao papel de perdedor na guerra comercial que trava com a China, avaliou o colunista Josias de Souza.

De um lado, há uma desorganização atávica; do outro, um combate muito metódico, analisado, estudado. Nessa guerra, Trump está condenado ao papel de perdedor. Ele já perdeu em popularidade e em prestígio junto aos seus bilionários de estimação. No próximo final de semana, já estão programadas novas manifestações de rua contra Trump e suas primeiras medidas.

Ele já perdeu, mas perderá ainda mais. Do lado chinês, embora exista perda comercial, está se fazendo uma política de redução de danos muito sofisticada. A China está enfrentando os EUA de forma a informar Trump que ele tem um contendor à altura. Se ele enlouquecer, há gente muito sóbria do outro lado, analisando suas maluquices com lupa para reagir de maneira técnica, precisa e bem direcionada. Josias de Souza, colunista do UOL

