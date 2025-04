Trump congela US$ 2,2 bi de Harvard após universidade rejeitar exigências

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje que congelou 2,2 bilhões de dólares (R$ 12,8 bilhões) em subsídios para a Universidade de Harvard, uma das mais prestigiadas do mundo, depois que a instituição se recusou a cumprir exigências da Casa Branca.

O que aconteceu

Departamento de Educação cita antissemitismo para congelar fundos. Em comunicado, o órgão escreveu: "A interrupção do aprendizado que afetou os campi nos últimos anos é inaceitável. O assédio a estudantes judeus é intolerável. (...) O Grupo de Trabalho Conjunto para Combater o Antissemitismo anuncia um congelamento de 2,2 bilhões de dólares".

Trump havia ameaçado corte de US$ 9 bilhões em fundos. No início de abril, o governo do presidente republicano fez uma série de exigências à direção da universidade, incluindo o fim dos programas de DEI (Diversidade, Equidade e Inclusão) e mudanças nos programas que "alimentam o assédio antissemita".