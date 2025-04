Trump e outros líderes parabenizam Noboa por reeleição no Equador

O governo do Paraguai reafirmou a ''vontade de continuar os laços de amizade e cooperação''. O Peru, por sua vez, também falou no fortalecimento da ''fraternidade e cooperação'', para consolidar a democracia como ''único caminho para o desenvolvimento integral de nossos povos e da região''.

María Corina Machado, líder da oposição venezuelana, disse que o Equador ''venceu''. ''O Equador venceu, as Américas venceram, a liberdade e a democracia venceram! Da Venezuela, enviamos nosso amor e respeito ao querido povo equatoriano e ao meu amigo, Daniel Noboa. Juntos, alcançaremos um hemisfério livre, próspero e seguro'', declarou.

O ex-presidente equatoriano Guillerme Lasso (2021-2023) enalteceu o papel democrático exercido pelo povo nas eleições. ''Eu o parabenizo por esta vitória. Pela segunda vez, o povo equatoriano depositou em você sua confiança, que deve se traduzir em um governo fiel à lei e comprometido com os interesses da maioria.''

Na mesma linha, Bernardo Arévalo, presidente da Guatemala, celebrou a população por ter ''escolhido livremente''. ''Ao presidente Daniel Noboa, apresento meus parabéns e desejo-lhe o melhor para este novo período.''

Argentina afirmou que está à disposição para cooperar com os desafios comuns da região. Entre eles, a Chancelaria Argentina cita a luta contra o crime organizado, o tráfico de drogas e o terrorismo - que devem ser os principais temas da nova gestão de Noboa.

Noboa se reelege

Eleição deste ano foi protagonizada pelos mesmos políticos da corrida presidencial de 2023. Em meio a um processo de impeachment, o presidente da época, Guillerme Lasso, dissolveu a Assembleia Nacional e convocou eleições antecipadas no país — que terminaram com o candidato Fernando Villavicencio morto com três tiros.