Brasileira é presa e deportada dos EUA após levar remédio proibido na bolsa

A segunda questão foi em relação a um remédio que ela transportava. Francielly estava com o remédio Tramal (cloridrato de tramadol) na bolsa, que é um analgésico de uso controlado, por ser da classe dos opioides. O agente afirmou que ele era ilegal no país.

Por fim, os agentes encontraram supostas irregularidades no telefone celular da modelo. "Eles alegaram que no meu telefone havia indícios de que eu era suspeita de trabalhos ilegais nos EUA e que eu era uma ameaça ao país", disse.

Segundo Francielly, no passado ela teve a intenção de abrir uma empresa nos EUA. Ela também havia consultado empresas sobre questões relacionadas a green card e visto, o que levantou suspeita aos agentes.

Modelo foi presa

Depois de ter a entrada no país negada, Francielly foi presa pelos agentes da imigração. Ela relatou que não pode ligar para o consulado brasileiro, nem acessar seu telefone.