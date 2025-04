Elefantes fazem círculo para proteger filhotes durante terremoto nos EUA

Um vídeo do zoológico de San Diego, nos Estados Unidos, mostra o momento em que elefantes africanos fazem um círculo para se proteger durante o terremoto que atingiu a cidade ontem.

O que aconteceu

Imagens mostram elefantes em alerta. Durante o primeiro tremor, Ndlula, Umngani e Khosi correm para se agrupar e cercar os elefantes mais novos, Zuli e Mkhaya, de sete anos, no chamado "círculo de alerta". Normalmente, os filhotes ficam no centro e os adultos para fora para defender o grupo.

Filhote macho que aparece no vídeo fica na borda do círculo, "querendo mostrar sua coragem e independência", explica curadora do zoológico. Enquanto isso, a elefante Khosi, que ajudou a criá-lo, é vista batendo repetidamente nas costas dele com a tromba. "É como se estivesse dando tapinhas para dizer: 'Está tudo bem, fique no círculo'", afirmou Mindy Albright, do San Diego Zoo, em entrevista à Associated Press.