Executivo da Lego morre em acidente de esqui na Suíça

Michael Halbye também era próximo da rainha Maria, da Dinamarca. "Recebi com profunda tristeza a notícia da morte repentina de Michael Halbye. Ele era uma pessoa com uma energia positiva rara, vasto conhecimento e um forte compromisso em fazer a diferença para aqueles que estão à margem da sociedade.", declarou a rainha em comunicado.

O executivo fazia parte do conselho da Fundação Mary, da rainha dinamarquesa. Em comunicado, a fundação afirmou que Halbye "teve um papel fundamental no desenvolvimento da fundação, trabalhando em estreita colaboração com a presidente da Fundação Mary, Sua Majestade a Rainha, e com a secretaria da instituição".