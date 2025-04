Israel diz que matou dirigente do Hezbollah em bombardeio no Líbano

O Exército de Israel anunciou, hoje, que matou um dirigente do grupo extremista Hezbollah, durante um bombardeio próximo à cidade de Aitaroun, no sul do Líbano.

O que aconteceu

Dirigente foi morto em um ataque aéreo de drones comandado pelos militares israelenses. "O Exército de Israel eliminou um comandante pertence à divisão de operações especiais do Hezbollah", disse o estado judeu em comunicado.

Israel não informou o nome do dirigente morto. Entretanto, o alvo eliminado seria Ali Najib Baydoun, reportou a imprensa libanesa de acordo com o jornal The Times of Israel.