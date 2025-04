Motorista se confunde com Google Maps e carro cai 12 metros; veja vídeo

Um carro caiu de uma altura de 12 metros na Indonésia após o motorista se confundir com as orientações do Google Maps. Câmeras de monitoramento flagraram a queda do veículo em uma avenida. As informações são do Daily Mail.

O que aconteceu?

Motorista configurou o Google Maps para direcioná-lo até a casa de um amigo, em Java Oriental, na Indonésia. O aplicativo orientou Rudie Heru Komandono, 61, a seguir por uma estrada, mas ele acabou se confundindo e seguiu por uma rodovia inacabada.

Ele seguiu em frente, passando por uma abertura em uma barreira de concreto. Em seguida, caiu de uma altura de aproximadamente 12 metros, e acabou parando em uma via movimentada.