Por que a China está leiloando 100 toneladas de crocodilos vivos?

Um tribunal na China anunciou que está leiloando entre 200 a 500 crocodilos —juntos, eles pesam cerca de 100 toneladas— após o proprietário dos animais ir à falência. O lance inicial pedido pelos crocodilos é de 4 milhões de yuans ou R$ 3,2 milhões.

O que aconteceu

Os crocodilos pertenciam à Guangdong Hongyi Crocodile Industry Company, fundada em 2005 por Mo Junrong, conhecido na China como "deus dos crocodilos". Junrong, que chegou a ter um capital registrado de mais de 50 milhões yuans (R$ 40 milhões), teria "quebrado" e não pagou dívidas, segundo o jornal South China Morning Post e, por isso, foi forçado pela Justiça a liquidar suas propriedades —incluindo os animais.

Arquivos de patentes do MIT (Massachusetts Institute of Technology) apontam que a empresa criava crocodilos. Mas é incerto o que, de fato, era feito com os animais. Segundo o jornal americano The New York Post, crocodilos são valiosos na China e utilizados na produção de mais de 100 itens, de maquiagem a vinhos.