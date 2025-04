Trump faz política de vingança contra a comunidade acadêmica, diz professor

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, realiza uma política de vingança contra a comunidade acadêmica ao ameaçar retirar isenções fiscais e exigir um pedido de desculpas da Universidade de Harvard, declarou Vinicius Vieira, professor de relações internacionais, em entrevista ao UOL News.

De fato, é um trabalho de resistência, um trabalho em que a liberdade acadêmica é posta à prova e, de fato, é necessário, se me permita a licença poeta, um certo heroísmo por parte dos pesquisadores.