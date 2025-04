Trump quer que Harvard peça desculpas após negar exigências da Casa Branca

Em relação ao congelamento do repasse de US$ 2,2 bilhões em fundos federais à instituição, a Casa Branca disse "não fazer sentido" o governo repassar esse montante à Harvard "quando a instituição já possui uma reserva bilionária nos bancos".

Harvard negou atender a uma série de exigências feitas por Trump, que incluíam o fim de políticas de diversidade, equidade e inclusão. A universidade afirmou que não vai abrir mão de sua independência, nem de seus direitos constitucionais, e ressaltou que as imposições feitas pelo governo ultrapassavam os limites do Executivo Federal.

Em resposta, Trump congelou o repasse bilionário à universidade. O republicano também ameaçou retirar o status de isenção fiscal de Harvard, caso a instituição "continue estimulando a doença política, ideológica e inspirada em terroristas".

Donald Trump acusa Harvard e outras universidades dos EUA de não fazerem o suficiente para coibir casos de antissemitismo em seus campi. Segundo a Casa Branca, estudantes judeus americanos têm sofrido discriminação desde a deflagração da guerra entre Israel e o Hamas, em outubro de 2023. Os campi das universidades têm sido locais de manifestações pró-Palestina em meio às incursões militares israelenses em Gaza, que já deixaram dezenas de milhares de civis mortos.

Harvard é uma entidade privada e está na lista das mais prestigiadas instituições de ensino do mundo. A universidade conta com um patrimônio de mais de US$ 50 bilhões (R$ 293,5 bilhões, em valores atuais) e desfruta de isenção fiscal do governo federal e outra do estado de Massachusetts.

Casa Branca mira outras instituições educacionais além de Harvard. O governo norte-americano conseguiu impor suas exigências à Universidade de Columbia, em Nova York, para evitar perder US$ 400 milhões de dólares (R$ 2,3 bilhões) em fundos federais.