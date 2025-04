Universidade de Harvard desafia Trump, e governo suspende verbas

Darmian também disse que o governo francês está "enfrentando o problema do tráfico de drogas" e tomando medidas que iriam "desestabilizar profundamente" as redes criminosas, mas não fez relação direta com os ataques.

No domingo, carros já haviam sido incendiados na frente da escola nacional de administração penitenciária.

Avanço contra a supergonorreia

Cientistas descobriram o primeiro novo tratamento em 30 anos para a gonorreia, de acordo com um estudo publicado na revista científica Lancet.

A descoberta é vista como um potencial avanço contra as formas da doença resistentes a todos os antibióticos conhecidos até então.

O tratamento consiste no uso do antibiótico gepotidacina, que já está no mercado e é usado contra infecções do sistema urinário.