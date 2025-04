Ex-primeira-dama do Peru chega ao Brasil após receber asilo político

A ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, chegou ao Brasil hoje, um dia após ser condenada a 15 anos por lavagem de dinheiro e pedir asilo político na embaixada brasileira. A informação foi confirmada pelo advogado da primeira-dama ao UOL.

O que aconteceu

Nadine pousou em Brasília às 12h10 de hoje e seguirá para São Paulo em seguida. Ela veio ao Brasil acompanhada do filho de 15 anos, em um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) enviado pelo governo Lula.

Nadine é inocente, diz defesa. Ao UOL, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, que integra a defesa de Ollanta Humala , afirmou que não há provas para a condenação dela e do ex-presidente. As decisões "foram lastreadas por uma única delação que já é inclusive objeto de dúvidas e polêmicas no próprio Peru", argumenta.