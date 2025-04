Ex-primeira-dama do Peru é perseguida assim como Lula foi, diz advogado

Itamaraty não confirma perseguição. Chancelaria brasileira ressaltou, no entanto, que o governo do Peru reconheceu a perseguição ao conceder o asilo e permitiu que Heredia viajasse.

Defesa irá apelar à Suprema Corte peruana contra prisão preventiva do ex-presidente. Humala está em um presídio peruano para ex-presidentes.

Entenda o caso

Nadine Heredia, esposa do ex-presidente Ollanta Humala, entrou ontem na embaixada brasileira em Lima para pedir asilo horas após ter sido condenada à prisão por lavagem de dinheiro. A informação foi passada pelo Ministério das Relações Exteriores do Peru, que disse que "deu as garantias para que ela e o seu filho fossem transportados".

Humala, é um oficial militar reformado de centro-esquerda de 62 anos. Ele ocupou a presidência até 2016.

Ele foi levado a uma prisão criada para abrigar ex-presidentes. Lá estão também Alejandro Toledo e Pedro Castillo. A unidade fica entro da sede de uma unidade de operações especiais da polícia, localizada em um bairro pobre de Lima.