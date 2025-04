Sakamoto: China avisa que escalada tarifária dos EUA pode gerar guerra real

Existem já elementos que comprovam que ele [Ozempic] tem efeitos colaterais agudos, logo no início da utilização do medicamento, e a médio prazo.

Então, é fundamental que haja acompanhamento médico para utilização de um medicamento com essas características, que diminui o apetite e que poderá produzir o emagrecimento.

Eu acho importante a gente começar a pensar em uma política de assistência farmacêutica que garanta o acesso a quem precisa e o controle médico do uso do medicamento.

Gonzalo Vecina, médico sanitarista

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: