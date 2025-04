Suprema Corte britânica decide por definição biológica de 'mulher'

Segundo Hodge, a lei ainda oferece proteção contra a discriminação direta, indireta e contra o assédio" em relação ao "gênero adquirido".

A sentença deve ter implicações diretas no direito de acessos de mulhers trans ao chamadas espaço de "sexo único".

"A decisão traz clareza e segurança para as mulheres e para prestadores de serviços, como hospitais, abrigos e clubes esportivos", disse um porta-voz do governo britânico. "Os espaços de sexo único são protegidos por lei e sempre serão protegidos por este governo."

Economia da China supera expectativas

A economia chinesa superou as previsões de analistas e cresceu 5,4% no primeiro trimestre deste ano, índice acima da meta de crescimento anual do PIB de 5% projetada pelo governo.

O resultado foi impulsionado em parte por um crescimento de 12% das exportações em março, provocado pela antecipação das vendas para os EUA, antes da entrada em vigor das tarifas de até 145% anunciadas por Donald Trump.