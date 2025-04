Presos, turistas dizem que roubaram 5.000 formigas do Quênia por 'diversão'

Quatro homens foram presos por suspeita de tráfico após coletarem formigas de parques nacionais do Quênia.

O que aconteceu

Dois dos presos eram turistas belgas que guardavam cinco mil formigas em tubos de ensaio. Eles foram detidos em 5 de abril, pouco após a prisão de um vietnamita e um queniano que tentavam deixar o país com 400 formigas.

Animais seriam traficados para a Ásia e para a Europa, segundo a polícia local. No caso dos belgas Lornoy David e Seppe Lodewijickx, as formigas estavam armazenadas em tubos de ensaio, em condições que permitiriam que elas sobrevivessem por meses. Elas estavam em um quarto alugado pelos turistas no estado de Nakuru, conhecido por seus parques nacionais.