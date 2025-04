Trump x Harvard: os motivos da briga e como universidade 'peita' presidente

Presidente da universidade afirmou que exigências de Trump "representam uma regulação governamental direta das condições intelectuais em Harvard". Ele afirmou que as exigências de auditar os pontos de vista de alunos, professores e funcionários para "reduzir o poder" de alguns por causa de suas opiniões ideológicas não foram aceitas. O time de advogados da universidade enviou sua recusa ao governo.

A universidade não vai entregar sua independência ou abrir mão de seus direitos constitucionais. A instrução do governo vai além do poder federal. [...] Ela ameaça nossos valores como uma instituição particular dedicada à busca, produção e disseminação de conhecimento. Nenhum governo, não importa de qual partido está no poder, deveria ditar o que universidades privadas podem ensinar, quem eles podem aceitar ou contratar e quais áreas de estudo ou pesquisa podem perseguir.

Alan M. Garber, presidente da Universidade Harvard, em carta aberta.

Universidade afirmou que leva a sério o dever moral de lutar contra o antissemitismo e que já toma medidas para lidar com o problema no campus. O presidente ainda se comprometeu a seguir combatendo a questão, mas garantiu que o corpo discente respeita o direito à liberdade de expressão, desde que protestos aconteçam em horários e locais que não perturbem as aulas.

Garber ainda acredita que o congelamento arrisca "a saúde e bem-estar de milhões", além da "segurança econômica e vitalidade" dos EUA. Cortes impactam o desenvolvimento de tratamentos para Alzheimer, Parkinson, diabetes, avanços em inteligência artificial, engenharia e física quântica.