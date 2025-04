625 m: ponte mais alta do mundo deve ser inaugurada na China no 2ª semestre

Ponte suspensa foi feita em treliça de aço. O comprimento total é de 2.890 metros, com estruturas que pesam cerca de 22.000 toneladas. As obras levaram três anos e meio, considerando o início oficial em janeiro de 2022.

Este superprojeto que atravessa a "fenda terrestre" será o primeiro do mundo em ambas as direções. Será mais um projeto histórico para demonstrar a força da infraestrutura da China Zhang Shenglin, engenheiro-chefe do Guizhou Highway Group, ao jornal estatal China Daily

Ponte pode se tornar ponto turístico no país. Há expectativa de construção de um café a mais de 180 metros acima do deck da estrada, além de uma sala com piso de vidro e o salto de bungee jump mais alto do mundo, a 610 metros acima do Rio Beipan.