Israel ataca campos de deslocados em Gaza: 'Tudo explodiu'; 40 morreram

Uma sequência de bombardeios israelenses na Faixa de Gaza matou quase 40 pessoas hoje, sendo a maioria crianças e em campos de deslocados, informou a Defesa Civil local.

O que aconteceu

Israel intensifica a ofensiva no território. O Exército israelense, que não fez comentários sobre os ataques até o momento, ampliou as operações terrestres no território palestino desde a retomada da guerra, em 18 de março, o que acabou com dois meses de trégua no conflito entre Israel e o grupo Hamas.

A retomada dos ataques é uma aposta do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Ele considera que uma pressão militar aguda forçaria o movimento islamista palestino a entregar os reféns sequestrados durante o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 em território israelense.