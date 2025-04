Cientistas descobrem os sinais mais fortes até então de vida fora da Terra

O governo americano, porém, resolveu apostar na tentativa de uma saída negociada em vez de correr o risco de envolvimento em uma guerra de proporções desconhecidas no Oriente Médio.

De acordo com o jornal, a decisão americana foi comunicada por Trump a Netanyahu durante a visita do líder israelense aos EUA no começo do mês.

Depois da reunião com Trump, Netanyahu divulgou um comunicado afirmando que um acordo com Irã só funcionaria se os "signatários pudessem entrar, explodir as instalações e desmantelar todos os equipamentos sob supervisão e com execução americana".

Avanço contra o Parkinson

Dois estudos publicados ontem na edição da revista Nature mostraram avanços no tratamento do mal de Parkinson com células-tronco.

Os dois ensaios comprovaram que a injeção de neurônios derivados de células-tronco no cérebro é segura.