'Como vou te abraçar?': foto do ano mostra menino que perdeu braços em Gaza

O concurso World Press Photo premiou uma imagem da fotógrafa palestina Samar Abu Elouf para o The New York Times como foto do ano de 2025. O registro mostra um menino, Mahmoud Ajjour, que teve um braço decepado e outro mutilado enquanto fugia de um ataque israelense na Cidade de Gaza, em março de 2024.

O que aconteceu

Fotografia foi escolhida entre as mais de 59 mil fotos recebidas pelo concurso. O World Press Photo é a premiação mais importante no fotojornalismo e existe há 70 anos.

Foto do Ano de 2025 faz parte de uma reportagem sobre feridos na guerra em Gaza que atualmente moram no Catar. A fotógrafa Samar Abu Elouf documentou a história dos poucos palestinos gravemente feridos que conseguiram sair de Gaza para ter tratamento médico.