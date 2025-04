Policiais escapam de atropelamento nos EUA por 'fração de segundo'; assista

Veículo atingiu viatura e bateu na traseira do carro envolvido no acidente anterior. Na sequência, segundo as informações policiais, o carro rodou até voltar para a pista, onde parou.

"Foi uma fração de segundo que evitou a tragédia", divulgaram as autoridades. Em comunicado publicado nas redes sociais, o gabinete policial também apelou aos motoristas locais: "Por favor, fiquem atentos às luzes de emergência e afastem-se dos socorristas, veículos de serviço e daqueles com problemas no acostamento".

Imagens da câmera corporal de um dos agentes mostra outro ângulo do acidente, e a abordagem ao motorista do segundo veículo atingido. Ao ouvir o homem, assustado, dizer que seu carro estava destruído, o policial confirma e diz: "Minha vida passou diante dos meus olhos ali mesmo".

Equipes de resgate foram chamadas ao local. Informações sobre o condutor da SUV e seu estado de saúde do não foram divulgadas pelo gabinete policial.