'Harvard é antissemita', diz Trump em meio a conflito com universidade

Talvez Harvard devesse perder seu status de isenção fiscal e ser taxada como uma entidade política se continuar promovendo a "doença" inspirada em política, ideologia e terrorismo? Lembre-se, o status de isenção fiscal depende totalmente de agir no INTERESSE PÚBLICO! Donald Trump, em sua rede social Truth Social

Mais cedo, governo Trump ameaçou bloqueio de estudantes estrangeiros em Harvard. A secretária de Segurança Interna Kristi Noem afirmou: "Se Harvard não puder verificar que está em plena conformidade com os requisitos, a universidade perderá o privilégio de matricular estudantes estrangeiros. Com um patrimônio de US$ 53,2 bilhões, Harvard pode financiar seu próprio caos — o Departamento de Segurança Interna não o fará."

Entenda o caso

Universidade de Harvard, nos Estados Unidos Imagem: Arquivo - Joseph Prezioso / AFP

Departamento de Educação cita antissemitismo para congelar fundos. Em comunicado, o órgão escreveu: "A interrupção do aprendizado que afetou os campi nos últimos anos é inaceitável. O assédio a estudantes judeus é intolerável. (...) O Grupo de Trabalho Conjunto para Combater o Antissemitismo anuncia um congelamento de 2,2 bilhões de dólares".

Trump havia ameaçado corte de US$ 9 bilhões em fundos. No início de abril, o governo do presidente republicano fez uma série de exigências à direção da universidade, incluindo o fim dos programas de DEI (Diversidade, Equidade e Inclusão) e mudanças nos programas que "alimentam o assédio antissemita".