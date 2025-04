Luigi Mangione é indiciado por homicídio de CEO de plano de saúde

No início do mês, a procuradora-geral disse que buscaria a condenação máxima. Pamela Bondi orientou que promotores peçam pena de morte para Mangione porque o crime foi premeditado e ocorreu "a sangue frio".

Mangione já enfrenta acusações estaduais de homicídio e porte de armas em Nova York. No Estado, não há pena de morte, mas autoridades federais ainda podem pedir à Justiça que imponham a sentença em determinados casos de assassinato. Ele também enfrenta acusações estaduais na Pensilvânia, onde foi preso após uma semana de buscas para encontrá-lo. O acusado se declarou inocente das acusações estaduais.

Defesa de Mangione afirmou que está pronta. "Estamos preparados para lutar contra essas acusações federais, apresentadas por um Departamento de Justiça sem lei, bem como as acusações do Estado de Nova York, as acusações da Pensilvânia e qualquer outra coisa que eles queiram imputar a Luigi", disse Karen Friedman Agnifilo, advogada do preso.

Luigi Mangione, de 26 anos, acusado de ser o assassino de Brian Thompson Imagem: Reprodução/X/@PepMangione

Eles [promotores federais e estaduais] têm teorias conflitantes em suas acusações e estão literalmente tratando-o como se ele fosse algum tipo de espetáculo. Ele estava em exposição para todos verem na maior caminhada de criminoso encenada que já vi na minha carreira. Foi absolutamente desnecessário. (...) Ele não é um símbolo. Ele é alguém que tem o direito a um julgamento justo. Ele é inocente até que se prove o contrário.

Karen Friedman Agnifilo, advogada de defesa de Luigi, em dezembro do ano passado

Relembre o caso