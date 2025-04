Avião faz pouso de emergência após motor explodir por coelho em turbina

Um avião teve fazer um pouso de emergência no aeroporto de Denver, nos EUA, após um dos motores pegar fogo momentos após a decolagem. O problema teria sido causado por um coelho, sugado por uma das turbinas. O caso aconteceu no último domingo. As informações são da ABC News.

O que aconteceu?

Um boeing Boeing 737-800 da United Airlines decolou do aeroporto de Denver, nos EUA, e logo após ganhar altitude, labaredas de fogo surgiram no motor do lado direito da aeronave. O avião estava com 153 passageiros e seis tripulantes a bordo, e tinha como destino Edmonton, no Canadá.

Um passageiro, identificado como Scott Wolff, disse à ABC News que houve um barulho de explosão alto, seguido de uma vibração forte no avião, e de sucessivos sons de explosão. Apesar disso, o avião continuou subindo, segundo o passageiro. "Todos no avião começaram a entrar em pânico", disse.