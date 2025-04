O que é 'desacato judicial', que pode complicar a vida de Trump nos EUA

Um juiz federal dos EUA viu causa provável para condenar o governo Trump por descumprir ordens de suspensão de deportações, o que pode configurar desacato judicial criminal.

O que aconteceu

O ex-presidente Donald Trump pode ser responsabilizado criminalmente por ignorar decisões da Justiça. Dois juízes federais dos Estados Unidos apontaram que sua administração desrespeitou ordens judiciais em casos distintos de deportações. As medidas ignoradas envolvem imigrantes venezuelanos e um residente legal dos EUA, deportado para El Salvador.

O crime de "contempt of court" — desacato ao tribunal — ocorre quando alguém desobedece intencionalmente a uma ordem judicial. A legislação norte-americana classifica esse desacato como civil ou criminal, e como direto (na presença do juiz) ou indireto (fora da corte). Nos casos que envolvem Trump, a acusação é de desacato criminal indireto, com potencial de sanções penais.