Cinco meses atrás, dei as boas-vindas a um novo bebê neste mundo. Elon Musk é o pai. Não divulguei isso antes para proteger a privacidade e segurança de nosso filho, mas nos últimos dias se tornou claro que a mídia de tabloides tem a intenção de fazê-lo, não importando o mal que causariam. Pretendo permitir que nosso filho cresça em um ambiente normal e seguro. Por esta razão, peço que a mídia honre a privacidade de nosso filho, e evite fazer reportagens invasivas. Ashley St. Clair, no X.

Ashley e Musk se conheceram na primavera americana (entre março e junho) de 2023. Pouco antes, ele havia começado a interagir com postagens dela no X, onde a também influenciadora com mais de 1,1 milhão de seguidores compartilha conteúdos conservadores, assim como no seu livro infantil "Elephants Are Not Birds" ('Elefantes Não São Pássaros', em tradução livre). O texto fala de um elefante que, apesar de cantar, tem de aceitar que não é pássaro apesar do que a 'Cultura' - com C maiúsculo, como um personagem - o ensine.

A rejeição velada à transição de gênero no livro de Ashley é consistente com a relação de Musk com sua filha trans Vivian Wilson, de 21 anos. O bilionário ainda chama pelo nome morto e afirma publicamente que a jovem já morreu.

O empresário convidou Ashley para visitar o escritório do X em São Francisco e, pouco depois, a relação deles se tornou romântica. Na época, ela trabalhava como gerente de operações da empresa de mídia conservadora que é dona do jornal satírico conservador The Babylon Bee. Eles então partiram em uma viagem em seu avião particular até Rhode Island, onde Musk visitaria um de seus filhos na faculdade.

O casal fez sexo pela primeira vez, segundo ela, em uma viagem no Réveillon de 2024 para a ilha caribenha de St. Barts. Até então, ele falava frequentemente que eles deveriam ter filhos. Durante este passeio, ela conta que o avisou de que estava ovulando e ele teria perguntado: "O que estamos esperando?". Antes do ato, ele ainda teria brincado que já deveriam escolher um nome para o futuro filho.