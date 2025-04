Documentos secretos sobre assassinato de Robert Kennedy são revelados

Cerca de 10 mil páginas de arquivos sobre o assassinato do ex-senador americano Robert F. Kennedy foram tornadas públicas pelo governo americano ontem. Irmão do ex-presidente dos EUA John F. Kennedy, o político foi morto em 1968 no Hotel Ambassador em Los Angeles.

O que aconteceu

Anotações do assassino estão entre os documentos. A divulgação dos arquivos faz parte do levantamento de sigilo ordenado pelo presidente Donald Trump. Entre os registros estão anotações manuscritas de Sirhan Sirhan, assassino do ex-senador. "RFK deve ser eliminado como seu irmão foi", escreveu em um envelope. Em uma anotação de 18 de maio de 1968, Sirhan escreveu: "Minha determinação em eliminar R.F.K. está se tornando uma obsessão inabalável". As informações são da agência Associated Press.

Depoimentos e entrevistas. Segundo um dos documentos recém-divulgados, Sirhan afirmou que defendia "a derrubada do atual presidente". À época, o democrata Lyndon Johnson governava os EUA. Entre os arquivos estão ainda notas de entrevistas e depoimentos de pessoas que conheciam o assassino.